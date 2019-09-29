На пожаре в Новомичуринске спасли людей

Во время пожара в городе Новомичуринске Пронского района было спасено два человека. Об этом сообщил сайт ГУ МЧС России по Рязанской области.



Сообщение о возгорании в пятиэтажном жилом доме на улице Волкова поступило в субботу, 28 сентября, в 21.09. На место происшествия выезжали 3 пожарных автомобиля, 9 человек от филиала ООО «Центр 112» Новомичуринский, 1 пожарный автомобиль, 4 человека личного состава Государственной противопожарной службы.



Огнём была повреждена квартира на 4-м этаже. Из дома было эвакуировано 40 человек, двоих спасли. Никто из людей не пострадал.



Причина случившегося и размер материального ущерба устанавливаются.

