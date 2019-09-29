На главную Рязань Происшествия На пожаре в Новомичуринске спасли людей
РязаньПроисшествия

На пожаре в Новомичуринске спасли людей

Во время пожара в городе Новомичуринске Пронского района было спасено два человека. Об этом сообщил сайт ГУ МЧС России по Рязанской области.

Сообщение о возгорании в пятиэтажном жилом доме на улице Волкова поступило в субботу, 28 сентября, в 21.09. На место происшествия выезжали 3 пожарных автомобиля, 9 человек от филиала ООО «Центр 112» Новомичуринский, 1 пожарный автомобиль, 4 человека личного состава Государственной противопожарной службы.

Огнём была повреждена квартира на 4-м этаже. Из дома было эвакуировано 40 человек, двоих спасли. Никто из людей не пострадал.

Причина случившегося и размер материального ущерба устанавливаются.

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Рязани спасли пенсионерку, сидевшую на окне многоэтажки

На Московском шоссе в Рязани произошло ДТП с пострадавшими

Накануне вечером в Касимове произошёл пожар