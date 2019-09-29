На главную Рязань Общество На Дне открытых дверей Банка России рязанцы гребли деньги лопатой
РязаньОбществоТоп новость

На Дне открытых дверей Банка России рязанцы гребли деньги лопатой

Рязанцы смогли увидеть «денежную кухню» изнутри: в Банке России прошёл традиционный День открытых дверей, регион вновь стал частью масштабной акции. 

Старт празднику дал мотопробег: по трём главным площадям областного центра на мотоциклах проехали волонтёры финансового просвещения. 

– Мы ежегодно стараемся так составить программу, чтобы было интересно самым разным категориям людей, – рассказал управляющий Отделением Рязань Банка России Сергей Кузнецов. – Хочется одновременно выполнить несколько задач: рассказать о работе мегарегулятора, устроить праздник для жителей города и, конечно, дать им новые знания, чтобы люди заинтересовались темой финансов. 

250 лет назад в нашей стране появились первые бумажные денежные знаки. Историю от ассигнаций до памятных банкнот посетителям Дня открытых дверей рассказали в виде театрализованного представления. О важнейших реформах поведали Екатерина II, министр финансов Российской империи Сергей Витте, вождь мирового пролетариата Владимир Ленин и другие персонажи.  

Иллюстрацией стала выставка «250 лет российским бумажным деньгам»: на стендах – знаковые купюры, которые имели хождения на протяжении двух с половиной веков. Посетители могли посетить экскурсию и узнать множество интересных фактов, например, какую ассигнацию в народе прозвали «канарейкой» или на каком кредитном билете можно было увидеть женщину в шапке Мономаха. Открыты были и помещения музейно-экспозиционного фонда Отделения Рязань, где собраны экспонаты, рассказывающие об истории денежного обращения в России и развитии Госбанка на рязанской земле.

Посетителям предложили оценить, каково это – грести деньги лопатой, увидеть, как перевозят ценности в бронированных машинах инкассаторы, а также преодолеть «финансовую паутину», чтобы в реальной жизни не стать жертвой мошенников. 

Умения работать в команде и быстро принимать решения рязанцы демонстрировали в рамках интеллектуальной игры «Финансовый брейн-ринг», а в «Рязанской монополии», напротив, каждый был сам за себя и пытался проявить свои бизнес-способности. 

Также в этом году исполнилось 155 лет со дня основания рязанского отделения Банка России. На память об этом посетители Дня открытых дверей приняли участие в акции «155 финансовых художников», на протяжении всего дня создавая общую картину.

День открытых дверей не ограничился площадкой Отделения Рязань, гуляния прошли и на пешеходной улице Почтовой. Там гости праздника могли узнать о волонтёрских программах Банка России, проверить подлинность банкнот из своего кошелька и даже попробовать «стать миллионером»: получить памятную денежную обрезь, ответив на вопросы. Всего в Дне открытых дверей Банка России в Рязани приняли участие более 3 тысяч человек.

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Участники школы «Проектный лидер» защитили проекты в правительстве Рязанской области

Что посмотреть в Рязани в выходные

Продажи онлайн-касс «Ростелекома» выросли в преддверии 1 июля