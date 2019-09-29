На Дне открытых дверей Банка России рязанцы гребли деньги лопатой

Рязанцы смогли увидеть «денежную кухню» изнутри: в Банке России прошёл традиционный День открытых дверей, регион вновь стал частью масштабной акции.



Старт празднику дал мотопробег: по трём главным площадям областного центра на мотоциклах проехали волонтёры финансового просвещения.



– Мы ежегодно стараемся так составить программу, чтобы было интересно самым разным категориям людей, – рассказал управляющий Отделением Рязань Банка России Сергей Кузнецов. – Хочется одновременно выполнить несколько задач: рассказать о работе мегарегулятора, устроить праздник для жителей города и, конечно, дать им новые знания, чтобы люди заинтересовались темой финансов.



250 лет назад в нашей стране появились первые бумажные денежные знаки. Историю от ассигнаций до памятных банкнот посетителям Дня открытых дверей рассказали в виде театрализованного представления. О важнейших реформах поведали Екатерина II, министр финансов Российской империи Сергей Витте, вождь мирового пролетариата Владимир Ленин и другие персонажи.



Иллюстрацией стала выставка «250 лет российским бумажным деньгам»: на стендах – знаковые купюры, которые имели хождения на протяжении двух с половиной веков. Посетители могли посетить экскурсию и узнать множество интересных фактов, например, какую ассигнацию в народе прозвали «канарейкой» или на каком кредитном билете можно было увидеть женщину в шапке Мономаха. Открыты были и помещения музейно-экспозиционного фонда Отделения Рязань, где собраны экспонаты, рассказывающие об истории денежного обращения в России и развитии Госбанка на рязанской земле.



Посетителям предложили оценить, каково это – грести деньги лопатой, увидеть, как перевозят ценности в бронированных машинах инкассаторы, а также преодолеть «финансовую паутину», чтобы в реальной жизни не стать жертвой мошенников.



Умения работать в команде и быстро принимать решения рязанцы демонстрировали в рамках интеллектуальной игры «Финансовый брейн-ринг», а в «Рязанской монополии», напротив, каждый был сам за себя и пытался проявить свои бизнес-способности.



Также в этом году исполнилось 155 лет со дня основания рязанского отделения Банка России. На память об этом посетители Дня открытых дверей приняли участие в акции «155 финансовых художников», на протяжении всего дня создавая общую картину.



День открытых дверей не ограничился площадкой Отделения Рязань, гуляния прошли и на пешеходной улице Почтовой. Там гости праздника могли узнать о волонтёрских программах Банка России, проверить подлинность банкнот из своего кошелька и даже попробовать «стать миллионером»: получить памятную денежную обрезь, ответив на вопросы. Всего в Дне открытых дверей Банка России в Рязани приняли участие более 3 тысяч человек.

