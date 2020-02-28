Куда поехать с ребёнком на весенние каникулы

Меньше месяца осталось до начала весенних школьных каникул. Весной каникулы непродолжительны, но можно сделать так, чтобы они стали ярким событием в жизни вашего ребенка. Если вы пока не решили, куда поехать, сделать выбор вам поможет эксперт по отдыху, менеджер туристического агентства «МК-Тревел» Виктория Коненкова. Она расскажет про лучшие направления для семейного отдыха на весенних каникулах.

Турция. Рекомендуем отдых в этой стране, потому что искренне желаем, чтобы вы отлично отдохнули. И при этом не потратили все деньги, отложенные на репетиторов.Ценовая политика отличных клубных отелей весной приятно радует. В конце марта воздух в Турции прогревается до 20-25oC. Лучше выбирать отели с подогреваемыми бассейнами, потому как в море купаться ещё рано, вода холодная. Есть возможность посетить турецкий аналог Диснейленда — The Land of Legends Theme Park в Белеке. Также младших школьников очарует «Динопарк» под Кемером — крупнейший в Европе аттракцион с действующими моделями динозавров.

ОАЭ. Если вы хотите то же самое, что в первом пункте плюс возможность покупаться в море, тогда вам в Эмираты. Погода в марте идеальная для отдыха, море уже тёплое. Для отдыха с детьми выбирайте пляжные отели с большими территориями, с анимацией для детей и взрослых. Да, семейная поездка в ОАЭ обойдётся дороже, чем в Турцию, но зато вы откроете купальный сезон без дрожи в ногах. Ещё один приятный бонус – лететь недалеко, около 5 часов.

Чехия, Прага. Если на море в марте вас ещё не тянет, и вы хотите насладиться настоящей,цветущей весной – тур в Прагу буде отличным вариантом. Вы сможете своими глазами насладиться красотой Старого города, Пражского града, Злато улочки, Пороховой башни и других интересных архитектурных и культурных достопримечательностей.

Диснейленд в Париже. Не знаем, сколько пятёрок ваши дети должны пообещать за такую поездку. Ведь это мечта каждого юного обитателя нашей планеты. Хотя взрослым будет не менее интересно. Ведь это же Франция!

Тайланд. На тайских курортах купаться можно круглый год. Вода и воздух в конце марта прогреваются до +30 °C. Любознательных юных туристов в Таиланде ждет множество развлечений, красочных шоу, знакомство с местной фауной и флорой, изучение рыб и животных. Единственный недостаток тайских курортов — долгий перелет 9-10 часов.

Какое бы направление вы не выбрали, помните, предложения туроператоров, места в отелях и самолётах заканчиваются очень быстро. Желаем вам и вашим детям провести каникулы с пользой и удовольствием!