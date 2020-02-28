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Что посмотреть в Рязани в выходные

В эти выходные жителей Рязани ждёт много интересных и разнообразных событий. Конечно, одним из самых главных, станет празднование Масленицы. В этом году основной площадкой праздника станет ЦПКиО.

РИА «7 новостей» представляет самые интересные, на наш взгляд, события ближайших выходных.

29 февраля (суббота)

10.00 – «Сказка о глупом мышонке» в театре кукол

12.00 – «Доктор Айболит» в театре кукол

12.00 – сказка «Золотой цыплёнок» в театре на Соборной

12.00 – «Масленичный разгуляй» в Лесопарке.

12.00 – мастер-класс «Кукла Масленица» в ТРЦ «М5 Молл».

13.00 –главные городские гулянья «Душа моя – Масленица!» в ЦПКиО.

13.00 – Масленица на Лыбедском бульваре (со стороны цирка).

13.30 и 16.30 – спектакль Владимирского театра кукол «Необыкновенное состязание» в ТРЦ «М5 Молл».

14.00 – сказка «Дочь пирата» в театре драмы

14.00 – лекция-концерт «Музыкальная исповедь души» к 180-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского в библиотеке Горького.

14.00 – программа «О музыке и музыкантах» в камерном зале филармонии

16.00 танцевальный фестиваль «Репутация» в РДМ. День первый.

16.00 – ХII Губернский молодёжный бал «Золотой век» в ДКС «Былина».

18.00 – лекция «Женщина в мире мужчин. Опыт христианства» в «Фотодоме». Интересные факты рассказывает научный сотрудник художественного музея Мария Зайцева.

18.00 – спектакль «Фауст» в театре драмы

18.00 – спектакль «Ночь перед Рождеством» в театре на Соборной

1 марта (воскресенье)

11.00 – сказка «Бука» в театре кукол

11.30 – «Сказочная Масленица» в комплексе «В некотором царстве»

12.00 и 14.00 – сказка «Царевна-лягушка» в театре драмы

12.00 — праздник «Широкая Масленица» в сквере Дворца детского творчества.

12.00 – «Минимализм в фотографии». Заседание фотоклуба в библиотеке Есенина.

12.00 – праздник «Широкая Масленица!» на площади у ТЦ «Кит».

12.00 – праздник «Жили-были кошки» в библиотеке на Почтовой.

14.00 – сказка «Маленькая бабушка» в театре на Соборной

14.00 – танцевальный фестиваль «Репутация» в РДМ. День второй.

14.00 – масленица с ансамблем «Михайловские казаки» в КДЦ «Октябрь».

15.00 — Народное гулянье. Проводы русской зимы «Прощай, Масленица!» на площади перед зданием ДК «Приокский».

18.00 – спектакль для взрослых «…И наказание» в театре кукол

18.00 – спектакль «Боинг-Боинг» в театре на Соборной

18.00 – мюзикл «Средство Макропулоса» в музыкальном театре

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