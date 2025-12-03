Новогодняя столица-2026
Происшествия

В Рязани полиция накрыла склад нелегальных сигарет на 1,4 млн рублей 

Алексей Самохин
Сотрудники полиции в Рязани перекрыли канал сбыта нелегальной табачной продукции. Операцию провели оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из ОЭБиПК ОМВД по Октябрьскому району города.

В поле зрения силовиков попал 58-летний местный житель. Мужчина нигде официально не работает, ранее к уголовной ответственности не привлекался. По оперативным данным, он приобрёл оптовую партию безакцизных сигарет и начал продавать их по частям — через личные контакты и по заказам.

Полицейские нагрянули в частный дом подозреваемого на окраине Рязани и провели обыск. Результат — 10 217 пачек сигарет известных российских и зарубежных марок. Товар хранился в жилых помещениях и хозяйственной постройке. По экспертному заключению, стоимость изъятой партии составила 1 млн 380 тысяч рублей.

Как установили оперативники, схема работала просто: мужчина закупил табак оптом в Московской области, привёз его в Рязань и складировал дома. Затем принимал заказы от частных лиц и индивидуальных предпринимателей — обычно на одну-две коробки. Доставку обеспечивал лично, развозя товар клиентам на собственном минивэне. После этого низкокачественные сигареты всплывали на прилавках некоторых торговых точек города.

Следователь ОМВД России по Октябрьскому району Рязани возбудил в отношении мужчины уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ — приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров без маркировки в особо крупном размере. Статья серьёзная: максимальная санкция — до 6 лет лишения свободы плюс штраф до 1 млн рублей.

