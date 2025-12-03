Реалити «Выжить в Стамбуле»: Миа Бойка зайдёт в игру жёстко и наживёт врагов с первой серии

В новом сезоне реалити «Выжить в Стамбуле» (16+) на ТНТ к звёздной команде присоединяется певица Миа Бойка. По задумке создателей, её появление серьёзно перетряхнёт расклад в игре: интриги и конфликты начнутся уже с первой серии, а вместе с ними появятся и новые враги для артистки.

Для Мии это первый заход в подобный формат. Раньше она в реалити не участвовала, но сразу обозначила свою стратегию: на проекте намерена не только проходить испытания, но и найти мужчину, который ей понравится. Миа говорит, что хочет вдохновить его на смелые поступки и успешное прохождение испытаний — чтобы к финалу идти к победе уже вместе.

Сама артистка признаёт, что «Выжить в Стамбуле» сильно бьёт по психике и маскам людей. По её словам, участники приезжают на проект милыми и дружелюбными, но это быстро слетает.

«Это шоу раскрывает людей так, как нигде в другом месте! Оно меняет мировоззрение! Ты приезжаешь, и все изначально милые и дружелюбные. А потом проходят две серии, мы сталкиваемся с испытаниями, люди раскрываются. Они слетают с катушек, начинают переходить границы, переходить на оскорбления, на личности. Кто-то плетёт козни, кто-то за спиной, делает одно, говорит другое. И это очень интересно. Такой опыт у меня впервые», — рассказала Миа.

Отдельно певица отметила атмосферу лагеря в стамбульском лесу, куда отправляют команду, проигравшую большое испытание. Её зацепил живой огонь и ночное небо: Миа призналась, что костёр и звёзды над головой её по‑настоящему вдохновили, несмотря на жёсткие условия проекта.

ТНТ уже объявил часть состава звёздной команды: в шоу идут Алёна Блин, Мария Горбань и Кузьма Сапрыкин. Теперь к ним присоединяется и Миа Бойка. Вместе они будут сражаться против народной команды за главный приз — 10 миллионов рублей.