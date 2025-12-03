2 декабря, около 16:50, на 60‑м километре автодороги «Рязань–Ряжск» в Старожиловском районе произошло ДТП. По предварительным данным, 67‑летний житель Москвы за рулем Suzuki Grand Vitara не справился с управлением, и машину вынесло в кювет.​

В салоне внедорожника находилась пассажирка, 66‑летняя москвичка. В результате аварии женщина получила травмы, ее доставили в медицинское учреждение.​

Сейчас по факту дорожно‑транспортного происшествия проводится проверка. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося на трассе, сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области.