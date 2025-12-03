Грузовой поезд травмировал 65-летнего мужчину в Рязанской области

В среду, 3 декабря, в Рязанской области грузовой поезд травмировал 65-летнего мужчину. Об этом сообщает Рязанский линейный отдел МВД России на транспорте.

В дежурную часть Рязанского ЛО МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что грузовым поездом по станции Шилово травмирован мужчина 1960 года рождения. Пострадавшего на машине скорой медицинской помощи направили в Шиловскую ЦРБ.

На месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Рязанский линейный отдел МВД России на транспорте напоминает, что железная дорога — зона повышенной опасности, и предупреждает о соблюдении мер личной безопасности при нахождении на объектах транспортной инфраструктуры.