В пятницу, 18 октября, депутат Госдумы, председатель Рязанской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ Елена Митина приняла участие в работе отчетно-выборной конференции Старожиловской районной организации Профсоюза.

В своем выступлении Елена Митина рассказала о Программе по мотивации профсоюзного членства на 2015-2020 годы, о работе по экспертной оценке многочисленных законопроектов, вносящих изменения в Трудовой Кодекс и ФЗ «Об образовании в РФ» и его подзаконные акты, о программе «Земский учитель», реализация которой начнется в 2020 году, об индексации заработной платы.

Говоря о необходимости снижения бумажной отчетности, парламентарий рассказала, что законопроект о внесении изменений в статью 6 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» уже внесен в Государственную Думу.

– Нужно на федеральном уровне нормативно закрепить количество документов, которые заполняет педагог. Уже есть примерный перечень документов – это электронный дневник, электронный журнал, поурочное планирование и рабочая программа. Сформирован ещё один перечень для тех, кто ведёт классное руководство, – отметила Елена Митина. – Работа по другим категориям работников продолжается.

Что касается проверок образовательных учреждений различными инстанциями, то на Парламентских слушаниях было выдвинуто предложение, что все проверки должны заканчиваться с приемкой учреждения к новому учебному году.

– Напомню, что мы находимся в преддверии формирования бюджетов, в том числе, и в муниципальных образованиях. Был принят закон, который говорит о том, что если руководитель перед началом бюджетного года составил перечень необходимых работ по подготовке образовательного учреждения к учебному году и обратился в районную Думу и ему на эти цели не были выделены средства, то при проверке он будет освобождён от наложения штрафа, – отметила Елена Митина.

Зашла речь и о Национальной системе учительского роста.

– Профсоюз образования обеспокоен тем, что введение должностей «старший учитель» и «ведущий учитель» без одновременного внесения изменений в ряд актов, регулирующих оплату труда, должностные обязанности, пенсионные гарантии может привести к нарушению прав педагогов. Позиция ЦС Профсоюза по данному вопросу доведена до сведения Минпросвещения РФ и надеемся, что она будет учтена, – подчеркнула Елена Митина.

По-прежнему остается открытым вопрос о необходимости нормативно определить понятие «малокомплектная школа». Должны быть четко установлены нормативы финансирования таких школ, исходя из специфики регионов.

На конференции были избраны председатель Галина Белякова, Совет и ревизионная комиссия районной организации Профсоюза, а также делегаты на Областную отчетно-выборную конференцию.

Лучшим работникам Профсоюза были вручены Благодарственные письма и денежные премии.