Елена Митина приняла участие в акции «Собери ребенка в школу»

В преддверии нового учебного года в Рязанской области проходит акция «Собери ребенка в школу», инициированная активистами партии «Единая Россия». Главная цель — помощь многодетным и малообеспеченным семьям в подготовке к Дню знаний.

В среду, 28 августа, депутат Госдумы Елена Митина присоединилась к акции и вручила наборы канцтоваров восьми школьникам из многодетных семей, проживающих в Новомичуринске.