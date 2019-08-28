Елена Митина приняла участие в акции «Собери ребенка в школу»

В преддверии нового учебного года в Рязанской области проходит акция «Собери ребенка в школу», инициированная активистами партии «Единая Россия». Главная цель — помощь многодетным и малообеспеченным семьям в подготовке к Дню знаний.
В среду, 28 августа, депутат Госдумы Елена Митина присоединилась к акции и вручила наборы канцтоваров восьми школьникам из многодетных семей, проживающих в Новомичуринске.
– День знаний – это добрый праздник, который открывает дорогу в мир знаний. Хочется поддержать многодетные семьи и помочь им собрать детей в школу. Пожелаем этим ребятам хорошей учебы, новых впечатлений и хорошего настроения, – отметила Елена Митина.