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Елена Митина приняла участие в акции «Собери ребенка в школу»

В преддверии нового учебного года в Рязанской области проходит акция «Собери ребенка в школу», инициированная активистами партии «Единая Россия». Главная цель — помощь многодетным и малообеспеченным семьям в подготовке к Дню знаний.

В среду, 28 августа, депутат Госдумы Елена Митина присоединилась к акции и вручила наборы канцтоваров восьми школьникам из многодетных семей, проживающих в Новомичуринске.

– День знаний – это добрый праздник, который открывает дорогу в мир знаний. Хочется поддержать многодетные семьи и помочь им собрать детей в школу. Пожелаем этим ребятам хорошей учебы, новых впечатлений и хорошего настроения, – отметила Елена Митина.

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