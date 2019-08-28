В среду, 28 августа, в Новомичуринске прошла августовская педагогическая конференция. В мероприятии приняли участие депутат Госдумы Елена Митина, депутат Рязанской областной Думы Владимир Сидоров, заместитель министра образования и молодёжной политики Рязанской области Ольга Васина, глава администрации Пронского района Александр Шаститко.

Присутствующие обсудили итоги 2018-2019 учебного года, задачи, стоящие перед системой образования Пронского района и пути их реализации в новом учебном году.

По мнению Елены Митиной, особое внимание стоит обратить на повышение качества образования сельских школьников, так как в силу объективных причин сельские малокомплектные школы не могут использовать в своей деятельности возможности социокультурного окружения.

– В этом отношении важна программа «Школьный автобус». После ее возобновления в школы страны было поставлено более 6,7 тыс. автобусов. И дополнительные инвестиции в размере 10 млрд руб. на эти цели, о которых сказал председатель правительства Дмитрий Медведев, станут серьёзной поддержкой, – отметила парламентарий.

Также необходимо нормативно определить понятие «малокомплектная школа» с учетом региональной специфики. Должны быть четко установленные нормативы финансирования таких школ, исходящие из этой региональной специфики.

Кроме этого, в своем выступлении депутат остановилась на вопросах, связанных с дефицитом педагогических кадров в образовательных учреждениях, снижения бумажной отчетности, повышения заработной платы учителей, создания условий для сохранения здоровья детей.

Во время конференции лучшим педагогам Пронского района были вручены награды и ценные подарки.