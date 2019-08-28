Елена Митина рассказала о льготах и гарантиях, направленных на поддержку семей с детьми

В среду, 28 августа, депутат Госдумы Елена Митина вместе с главой администрации Пронского района Александром Шаститко встретилась с многодетными семьями Пронского района и рассказала собравшимся о льготах и гарантиях, направленных на поддержку семей с детьми.
Парламентарий отметила, что во время весенней сессии депутатами Госдумы было принято несколько законов, касающихся семей с детьми.
– Во-первых, это закон о компенсации ипотечных кредитов семьям, где с 1 января 2019 года родился третий ребенок или последующие дети в размере 450 тыс. руб., – рассказала Елена Митина.
Еще один закон, в котором реализуется Послание президента Владимира Путина, изменил критерий нуждаемости семей при установлении пособий на первого и второго ребенка.
– С 1 января 2020 выплаты на первого и второго ребенка смогут получать семьи, в которых на каждого человека приходится не более двукратной величины прожиточного минимума. Сейчас критерий нуждаемости составляет полуторакратную величину. Также эти выплаты будут продлены до трехлетнего возраста ребенка, – подчеркнула депутат.
В первом чтении рассмотрены поправки в Семейный Кодекс, предоставляющие детям из одной семьи преимущественное право на обучение в одной школе.
Также многодетные семьи имеют право на государственную поддержку в системе налогообложения, ЖКХ, при трудоустройстве и получении образования детьми или родителями, при получении медицинской помощи и других сферах.
– Все эти законы и льготы призваны улучшить демографическую ситуацию в стране и помочь решить материальные трудности семьям, воспитывающим детей, – отметила Елена Митина.
В свою очередь присутствующие задали многочисленные вопросы, на которые получили исчерпывающие ответы.
В завершение встречи парламентарий вручила семьям сладкие подарки и пожелала удачи в новом учебном году.