Что произошло в районах Рязанской области за неделю? Обзор событий от РИА «7 новостей»

Три человека пострадали на пожаре в Сасовском районе. В Сасове состоялась игровая программа «Жили- были, хоровод – водили». На одном из домов в Рязанской области появится портрет Героя Советского Союза Григория Тарана. Жителя Сасова осудили за ложный донос о преступлении. Жительницу Сасовского района поздравили с 90-летием. На трассе в Сасовском районе сгорела фура. С кладбища в Сасове украли могильную оградку

Единороссы победили на выборах в Шиловском районе. Водитель из Волгоградской области погиб в ДТП в Шиловском районе

В Скопинском районе пропал 31-летний мужчина.

На трассе в Рыбновском районе сбили насмерть человека. Первое в Рязанской области футбольное поле с подогревом построят в городе Рыбное. В результате ДТП под Рязанью погибла жительница Рыбного. На мосту в Рыбновском районе неизвестный повесил собаку.

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