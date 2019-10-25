Первое в Рязанской области футбольное поле с подогревом построят не в Рязани

Первое в Рязанской области футбольное поле с подогревом появится на стадионе в городе Рыбное. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».



Сейчас на стадионе идёт реконструкция, там уложат искусственный газон последнего поколения и сделают подогрев. Работы проводят в рамках национального проекта «Демография» и федерального проекта «Спорт – норма жизни». Финансируются они из федерального, областного и муниципального бюджетов.



На данный момент завершены подготовительные работы. Полностью положить искусственный газон должны до 30 ноября.



Стоит отметить, что в Рыбном нет футбольной команды, выступающей в Первенстве России. На стадионе «Спартак» в областном центре, где играют ФК «Рязань» и ЖФК «Рязань-ВДВ», подогрева нет.

