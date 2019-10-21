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Три человека пострадали на пожаре в Сасовском районе

В результате пожара в селе Шурмашь Сасовского района пострадали три человека. Об этом сообщил сайт издательства «Пресса». 

Пожар случился в пятницу, 18 октября, в шесть часов вечера. Загорелся металлический строительный вагончик. Пострадали двое мужчин 1993 и 1977 года рождения и 46-летняя женщина. 

По словам очевидцев, к мужчине, который работает на расчистке леса, пришла его сожительница с сыном. Люди решили растопить печь в строительном вагончике, использовав для этого горючую жидкость. Когда она попала на тлеющие угли, произошла вспышка, огонь перекинулся на канистры. Рабочий выбрался из горящего вагончика сам, женщину сумел вынести её сын.

Сейчас два человека находятся на лечение в ОКБ в Рязани, сын женщины лечится в Сасовской больнице. У него небольшие ожоги, состояние оценивается как удовлетворительное.

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