На главную Рязань Происшествия На жителя Михайловского района после посещения питейных заведений завели уголовное дело
РязаньПроисшествия

На жителя Михайловского района после посещения питейных заведений завели уголовное дело

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Михайловский» выявили и пресекли нарушения ограничений административного надзора, назначенного в отношении неоднократно судимого 48-летнего жителя села Щетиновка. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.

В селе Щетиновка проживает 48-летний мужчина, который ранее был судим за угрозу убийством, причинение вреда здоровью и нарушение неприкосновенности жилища. В отношении рецидивиста судом в рамках административного надзора установлены ограничения на появления в общественных местах в вечернее и ночное время и запрет на посещение кафе и питейных заведений. Эти меры призваны исключить повторное совершение преступлений.

Участковые полицейские выяснили, что мужчина нарушал ограничения, установленные в рамках административного надзора, а также нарушал общественный порядок. Эти нарушения были зафиксированы полицейскими.

На основании этих материалов в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.314.1 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до 1 года, либо – лишение свободы на срок до 1 года.

Загрузка...
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Лишённый прав за пьянку водитель устроил ДТП в Пителинском районе

Руководителя рязанской фирмы подозревают в неуплате налога на 66 миллионов рублей

Полицейские проводят проверку по факту порчи имущества в Комсомольском парке Рязани