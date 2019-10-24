На жителя Михайловского района после посещения питейных заведений завели уголовное дело

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Михайловский» выявили и пресекли нарушения ограничений административного надзора, назначенного в отношении неоднократно судимого 48-летнего жителя села Щетиновка. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.



В селе Щетиновка проживает 48-летний мужчина, который ранее был судим за угрозу убийством, причинение вреда здоровью и нарушение неприкосновенности жилища. В отношении рецидивиста судом в рамках административного надзора установлены ограничения на появления в общественных местах в вечернее и ночное время и запрет на посещение кафе и питейных заведений. Эти меры призваны исключить повторное совершение преступлений.



Участковые полицейские выяснили, что мужчина нарушал ограничения, установленные в рамках административного надзора, а также нарушал общественный порядок. Эти нарушения были зафиксированы полицейскими.



На основании этих материалов в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.314.1 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до 1 года, либо – лишение свободы на срок до 1 года.

