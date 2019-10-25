На трассе под Рязанью сбили насмерть человека

Пресс-служба УМВД России по Рязанской области сообщила подробности вчерашнего смертельного ДТП в рыбновском районе. Выяснилось, что погиб не дорожный рабочий, как сообщалось ранее, а обычный пешеход.



По данным ГИБДД, ДТП случилось в четверг, 24 октября, в 17.50 на 174-м километре автодороги М5 «Урал». 41-летнего жителя Рязани, который, по предварительным данным, переходил дорогу вне пешеходного перехода, сбил автомобиль «Пежо 3008» под управлением 42-летнего водителя из Рязанского района. После этого на пешехода наехал ещё и «Ниссан Террано» под управлением 59-летнего рязанца.



От полученных травм пострадавший умер на месте происшествия. Проводится проверка.

