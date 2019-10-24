В Рязанском районе председателя нескольких ТСЖ подозревают в хищении денег

В Рязанском районе возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы. Её подозревают в хищении денег с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщил сайт следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.



По версии следствия, в период с 2015 по 2018 год женщина, являвшаяся одновременно председателем и главным бухгалтером нескольких ТСЖ, воровала деньги, которые жители передавали в Фонд капремонта многоквартирных домов. Таким образом было похищено около 700 тысяч рублей.



В настоящее время подозреваемую задержали, решается вопрос об избрании в отношении неё меры пресечения.

