На главную Рязань Происшествия В Рязанском районе председателя нескольких ТСЖ подозревают в хищении денег
РязаньПроисшествия

В Рязанском районе председателя нескольких ТСЖ подозревают в хищении денег

В Рязанском районе возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы. Её подозревают в хищении денег с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщил сайт следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области. 

По версии следствия, в период с 2015 по 2018 год женщина, являвшаяся одновременно председателем и главным бухгалтером нескольких ТСЖ, воровала деньги, которые жители передавали в Фонд капремонта многоквартирных домов. Таким образом было похищено около 700 тысяч рублей.

В настоящее время подозреваемую задержали, решается вопрос об избрании в отношении неё меры пресечения.

Загрузка...
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В рязанской реке нашли труп

Рязанский телеканал показал видео о тушении пожара на Комбайновом заводе

РИА «7 новостей» публикует видео с площади Театральной в Рязани, где накренился столб