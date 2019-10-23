Николай Любимов осмотрел жильё для детей-сирот в Старожиловском районе

Во вторник, 22 октября, губернатор Рязанской области Николай Любимов посетил с рабочим визитом Старожиловский район. Он осмотрел жильё, приобретённое для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На покупку такого жилья из бюджета Рязанской области было выделено 9,3 миллиона рублей.

Николай Любимов осмотрел два новых четырёхквартирных дома, помещения в которых будут приобретены для семерых выпускников детских домов и интернатов. Глава региона отметил, что дома соответствуют всем нормативам.