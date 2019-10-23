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Николай Любимов осмотрел жильё для детей-сирот в Старожиловском районе

Во вторник, 22 октября, губернатор Рязанской области Николай Любимов посетил с рабочим визитом Старожиловский район. Он осмотрел жильё, приобретённое для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На покупку такого жилья из бюджета Рязанской области было выделено 9,3 миллиона рублей.

Николай Любимов осмотрел два новых четырёхквартирных дома, помещения в которых будут приобретены для семерых выпускников детских домов и интернатов. Глава региона отметил, что дома соответствуют всем нормативам.

– Я думаю, что это лучше, чем просто квартира, ведь есть свой отдельный вход. Небольшой, но собственный земельный участок, а площадь помещений – 40 кв. м, что выше нормы. Важно, что и отопление автономное, надеюсь, что ребятам там будет комфортно жить, – сказал Любимов

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