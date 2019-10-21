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Водитель из Волгоградской области погиб в ДТП в Шиловском районе

В результате ДТП на автодороге Ряжск–Касимов–Нижний Новгород в Шиловском районе погиб водитель из Волгоградской области. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».

Авария случилась днём в пятницу, 18 октября, у поворота на село Борок. Мужчина, ехавший за рулём автомобиля «Нива Шевроле» в сторону Шилова, не выбрал безопасной дистанции и столкнулся с находившимся впереди «Камазом» с полуприцепом. В результате водитель автомобиля «Нива Шевроле» от полученных травм скончался на месте ДТП.

По факту случившегося проводится проверка. 

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