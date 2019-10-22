Серёзное ДТП в Сараевском районе – есть пострадавшие

В результате ДТП в селе Большие Можары Сараевского района пострадали люди. Об этом сообщает сайт УМВД России по Рязанской области.



Авария случилась в понедельник, 21 октября, в 13.40. 18-летний житель села, ехавший за рулём автомобиля ВАЗ-2115, при обгоне столкнулся с попутным автомобилем УАЗ под управлением 42-летнего жителя рабочего посёлка Сараи, поворачивающим налево.



В ДТП пострадали 17-летний пассажир ВАЗа и 57-летний пассажир УАЗа. Их доставили в больницу. По факту случившегося проводится проверка.

