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Серёзное ДТП в Сараевском районе – есть пострадавшие

В результате ДТП в селе Большие Можары Сараевского района пострадали люди. Об этом сообщает сайт УМВД России по Рязанской области.

Авария случилась в понедельник, 21 октября, в 13.40. 18-летний житель села, ехавший за рулём автомобиля ВАЗ-2115, при обгоне столкнулся с попутным автомобилем УАЗ  под управлением 42-летнего жителя рабочего посёлка Сараи, поворачивающим налево.

В ДТП пострадали 17-летний пассажир ВАЗа и 57-летний пассажир УАЗа. Их доставили в больницу. По факту случившегося проводится проверка.

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