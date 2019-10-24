Жителя Сасова осудили за ложный донос о преступлении

В городе Сасово суд признал местного жителя, 1979 года рождения, виновным в заведомо ложном доносе о совершении преступления. Об этом сообщил сайт прокуратуры Рязанской области.

В ходе следствия и суда было установлено, что 1 августа мужчина позвонил в полицию и сообщил, что на него напали двое неизвестных, избили и отобрали сотовый телефон. На самом деле телефон он потерял, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Матери об этом сасовец говорить испугался, поэтому и решил позвонить в полицию. Приехавшие на место полицейские предупредили мужчину об ответственности за ложный донос, но он всё равно написал заявление.

С учётом всех обстоятельств дела, суд признал жителя Сасова виновным и приговорил к 9 месяцам лишения свободы условно. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.