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В Старожиловском районе Дом культуры отремонтировали за 8,6 млн рублей

Во вторник, 22 октября, губернатор Рязанской области Николай Любимов посетил Старожиловский район. Он осмотрел Шелковский сельский дом культуры, в котором недавно был проведён ремонт.

В рамках нацпроекта «Культура» здесь заменили окна, обновили актовый и спортивный залы и другие помещения. Общая сумма бюджетных средств, выделенных на ремонт, составила 8,6 млн. рублей, сообщает сайт регионального правительства.

Николай Любимов вместе с министром культуры Рязанской области Виталием Поповым осмотрел отремонтированные помещения, пообщался с руководством и коллективом клуба. Губернатор отметил, что теперь в этом клубе люди смогут проводить досуг в современных, комфортных условиях.

Виталий Попов отметил, что выделенных средств не хватило на завершение ремонта. На 2020 год администрация муниципального образования готовит сметную документацию на ремонт фасада и отмостков по периметру, замену дверных блоков внутри здания и другие работы. Ориентировочная стоимость запланированных мероприятий составляет около 4 млн. руб.

Губернатор поручил проработать возможность дополнительного финансирования с тем, чтобы провести ремонтные работы в полном объеме.

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