Касимовского хакера наказали за атаку на сайт государственной структуры

В Касимове вынесли приговор хакеру, атаковавшему информационный ресурс государственного учреждения. Об этом сообщил сайт прокуратуры Рязанской области.



Противоправную деятельность касимовца пресекли сотрудники УФСБ России по Рязанской области. В ходе следствия установлено, что Т. решил повысить свою компьютерную грамотность и изучил в интернете соответствующие материалы. Он самостоятельно настроил программное обеспечение, предназначенное для поиска уязвимостей и нейтрализации средств защиты компьютерной информации. Чтобы протестировать программу, хакер попытался взломать сайт госорганизации, но ему помешали сотрудники ФСБ.



В своём поступке гражданин раскаялся, активно помогал следствию. В качестве наказания суд назначил Т. штраф в 10 тысяч рублей.

