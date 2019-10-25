С кладбища в Сасове украли могильную оградку

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Сасовский» раскрыли кражу декоративных цепей с ограды могилы, расположенной на кладбище города Сасово. Похищенное изъяли.



В полицию обратилась 64-летняя преподавательница одного из учебных заведений города Сасово, которая сообщила, что с могилы ее родственников на городском кладбище пропали части ограды – металлические цепи.



Полицейские выехали на место и опросили пострадавшую. Выяснилось, что, приехав в очередной раз проведать могилу родственников, женщина заметила пропажу с ограды захоронения декоративных цепей. Сотрудники полиции обнаружили свежие следы грубого взлома конструкций крепежа цепей к ограде. Металл на этих местах еще не успел покрыться ржавчиной или коррозийным налетом, поэтому эксперты предположили, что кража была совершена максимум пару недель назад, а может быть прошло всего несколько дней.



Такой возможный период совершения кражи давал возможность обнаружить похищенные металлические изделия в пунктах приема вторсырья. Объехав ближайшие пункты приема металлолома, полицейские выяснили, что недавно в одну из этих организаций сдали металлические цепи, похожие на похищенные. Изделия изъяли.



После этого установить личность человека, сдавшего в утиль эти цепи, не составило труда. К краже оказался причастен 30-летний житель города Сасово. Злоумышленника разыскали и задержали.



Ранее этот местный житель уже был судим за кражи.



В отношении злоумышленника решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

