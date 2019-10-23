Николай Любимов провёл выездное заседание в Старожиловском районе

22 октября губернатор Николай Любимов в рамках рабочей поездки в Старожиловский район провёл выездное заседание правительства Рязанской области.

В работе приняли участие федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя президента РФ в ЦФО Валерий Савин, председатель областной Думы Аркадий Фомин, депутаты, руководители территориальных органов федеральных органов власти, министерств и ведомств, а также главы администраций муниципальных образований в режиме видеоконференцсвязи.

На заседании Николай Любимов проинформировал членов правительства об итогах состоявшегося в рамках выездного заседания личного приема граждан, который провели руководители ЦИОГВ и территориальных органов федеральных органов власти, а также о главных вопросах жителей, которые он обсудил на рабочей встрече с руководителем администрации района Александром Татарниковым.

Министр финансов Рязанской области Марина Наумова доложила об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Рязанской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Губернатор Николай Любимов отметил, что они служат стратегической базой для составления проекта регионального бюджета на ближайшие три года. «Надо следовать этим направлениям. Они лежат в русле федеральной бюджетной политики. Это безусловный приоритет для того, чтобы достигать национальные цели, поставленные Президентом России. На это направлены и ведомственные региональные проекты», – сказал Николай Любимов.

Глава региона подчеркнул необходимость активно продолжать реализацию тех программ, которые находят широкий отклик у населения, способствуют улучшению качества жизни. «Самое главное правильно выстроить приоритеты, увеличивать расходы на те региональные проекты, которые востребованы у людей, такие как поддержка местных инициатив. Важно прислушиваться к людям и отвечать их запросам», – сказал Николай Любимов.

Губернатор Николай Любимов отметил положительный опыт Старожиловского района по формированию паспортов муниципальных образований с указанием конкретных потребностей и приоритетов по развитию территорий, укреплению инфраструктуры. Глава региона подчеркнул, что аналогичные стратегические документы должны быть у всех районов Рязанской области. Координировать работу Николай Любимов поручил первому заместителю Председателя Правительства региона Анне Росляковой. «Приоритеты муниципалитетов должны быть четко выстроены и увязаны с национальными целями и пожеланиями людей», – подчеркнул Губернатор.

О состоянии дел в области государственной охраны объектов культурного наследия доложил начальник профильной инспекции Денис Зайцев. Он проинформировал о текущей работе, планах и принимаемых мерах. Губернатор Николай Любимов подчеркнул: «То, что у нас есть, мы должны сохранять. По каждому объекту нужна индивидуальная работа», – сказал глава региона. Он обратил внимание на то, что кроме принятия дополнительных мер господдержки, необходимо активно привлекать инвесторов, чтобы иметь возможность реконструировать и восстанавливать важнейшие для региона памятники истории и культуры.

Николай Любимов отметил, что одним из наиболее значимых вопросов для Рязанской области является восстановление Старожиловского конезавода, на которое требуются большие средства. В настоящее время ведется активный поиск инвесторов и меценатов. «Потерять такой объект нельзя», – подчеркнул Губернатор. Глава региона выразил надежду на то, что вопрос все-таки удастся решить успешно в несколько этапов.

На заседании был рассмотрен проект постановления Правительства Рязанской области, согласно которому в 2019 году на 31864,5 тыс. руб. увеличивается объем средств для обеспечения деятельности пожарной охраны за счет поступления дополнительной поддержки из федерального бюджета в рамках проекта «Сохранение лесов». Кроме того, одобрен ряд изменений в нормативно-правовые акты, касающиеся государственных программ региона в сфере образования, развития АПК, культуры и туризма. Обсуждались вопросы, направленные на повышение эффективности управления государственными и муниципальными финансами.