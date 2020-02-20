БК «Рязань» вновь принимает ЦСП-«Динамо-Росэнергоатом»-САЭС

Из-за причуд календаря, в ближайший уик-энд гостем БК «Рязань» в рамках Первенства ЦФО вновь станет явный аутсайдер соревнований ЦСП-«Динамо-Росэнергоатом» из Десногорска. Встречи в минувшие выходные завершились сверхуверенными победами «зубров», и есть все основания предполагать, что рязанцы без проблем повторят свой успех. Начало матчей 22 и 23 февраля в Спорткомплексе Дворца детского творчества в 16.00 и 12.00.



Предыдущие матчи между БК «Рязань» и ЦСП-«Динамо-Росэнергоатом»-САЭС неизменно завершались форменными разгромами соперников – 132:53, 150:43 в Десногорске, 138:28 (самая крупная победа «зубров» в истории), 131:54 совсем недавно в Рязани. Да и вообще команда из Смоленской области проиграла все 20 своих матчей в текущем Первенстве ЦФО, причем, самое «скромное» было с разницей в «-17» очков.



Столь плачевный результат вызван тем, что цвета команды защищают главным образом совсем юные игроки. Так, в Рязань 15-16 февраля «динамовцы» привезли фактически коллектив ДЮБЛ – ребят 2003-2004-х голов рождения: Данил Марин, которому 18 февраля исполнилось 17 лет – самый опытный в нынешнем составе десногорцев; он же со своими 191 сантиметрами – самый высокий. Есть в заявке ЦСП САЭС и опытные баскетболисты, но они в последнее время утеряли интерес к игре, особенно на выезде: Гладышев провел в сезоне лишь 7 матчей, Гусаров и Кабодин по 6, Яковлев – 2, а Тиканова на площадке еще не видели.



«У наших опытных игроков перед стартом было много амбиций, много желания. Но постепенно все сошло на нет. На тренировки они не ходят, на выезды ездить не хотят (да и какая разница: проиграть под сотню юношами или 50 очков вместе со взрослыми?). В итоге, команда разбалансирована. На первых выездных играх хотелось сквозь землю провалиться. Но постепенно ребята прибавляют. Работаем на будущее, хотим создать костяк команды. Ну а каким будет это будущее – решат уже руководители клуба», — комментирует ситуацию главный тренер «Динамо-Росэнергоатом» Евгений Томиловский.



Не исключено, что, окрепнув, возмужав и набравшись опыта «динамовцы» о себе еще заявят в полный голос. Но так или иначе, произойдет это не завтра и, даже, не послезавтра. И все же в будущее на Смоленщине смотрят с оптимизмом. Баскетбол никогда не был там приоритетным игровым видом спорта. На рубеже 00-10-х годов были попытки заиграть в Первой лиге, но они ушли в песок. Однако, в последние годы идеологом развития игры с оранжевым мячом выступил генеральный директор АО «Концерн Росэнергоатом» Андрей Петров. В 2015 году в Десногорске открылся Центр спортивной подготовки «Росэнергоатом», собравший под свое крыло десятки мальчишек. К слову, генеральным директором ЦСП стал известный в прошлом арбитр Сергей Фомин, а Отдел спортивных проектов возглавил прекрасно знакомый болельщикам «зубров» по выступлениям за БК «Рязань» Александр Фомин. Со временем, филиалы ЦСП появились в соседних регионах – Курчатове, Заречном, Нововоронеже, Удомле, Сосновом Бору, Полярных Зорях. Команды Центра участвуют в соревнованиях различного уровня, «взрослый» коллектив вышел на областную арену и стал одним из лидеров. Шаг двигаться дальше выглядел логичным. Но пока крепко встать на ноги у ЦСП-«Динамо-Росэнергоатом»-САЭС не получается. В минувшем сезоне-дебюте какие-то очки команда цепляла – у своих «братьев»-курчатовцев, «Арсенала-2» и, даже, «МицуБаскет», но все-равно завязла на 7-м, предпоследнем месте в турнирной таблице. Ну а о том, как десногорцы выступают в нынешнем Первенстве, рассказано выше…



Михаил СОЛДАТОВ, пресс-служба БК «Рязань»

