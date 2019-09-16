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Активисты ОНФ попросили власти разработать «дорожную карту» по выводу коммунальных предприятий Касимова из кризиса

Эксперты регионального штаба Общероссийского народного фронта обратились
в министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области с просьбой вмешаться в
ситуацию, связанную с долгами коммунальных предприятий города Касимова
перед ресурсоснабжающими организациями. Противостояние хозяйствующих
субъектов не должно помешать гражданам получать услуги ЖКХ в полном
объеме. Кроме того, следует разработать «дорожную карту» по выводу
коммунальных предприятий города из финансового кризиса, считают в ОНФ.

Два муниципальных коммунальных предприятия Касимова имеют долги за
потребленную электроэнергию перед Рязанской энергосбытовой компанией.
«Водоканал» должен энергетикам 16 млн рублей, а предприятие
«Касимовсервис», выполняющее функции единственного поставщика горячего
водоснабжения и тепловой энергии, – более 1 млн.

В конце августа энергетики ограничили подачу электричества для
«Касимовсервиса» — отключили головной офис и ряд производственных
мастерских. По словам касимовских коммунальщиков, это затрудняет
подготовку к предстоящему отопительному сезону.

Ситуацию в городе эксперты Народного фронта обсудили на круглом столе с
представителями областного министерства ТЭК и ЖКХ.

Участники встречи говорили о том, что, конечно, важно своевременно
рассчитываться за потребленную электроэнергию — ведь эти деньги идут на
развитие и поддержание в работоспособном состоянии электрических сетей.
Но касимовский водоканал, к примеру, уже несколько лет находится в
процедуре банкротства и, по словам конкурсного управляющего, в первую
очередь обязан гасить платежи по заработной плате и долги по налогам.

Что касается «Касимовсервиса», его задолженность предлагали
реструктуризировать до начала отопительного сезона и выровнять ситуацию
с началом отопительной кампании, когда на счета предприятия начнут
поступать платежи населения за отопление.

На круглом столе прозвучало предложение привлечь дополнительные
инвестиции в коммунальные предприятия Касимова и рефинансировать их
долги.

Представитель министерства ТЭК и ЖКХ Рязанской области удивился тому,
что на встречу не пришли руководители города, и пообещал, что в
ближайшие дни в министерстве пройдет отдельное совещание по подготовке
Касимова к отопительному сезону и поиску компромисса между коммунальными
предприятиями и ресурсоснабжающими организациями.

– По итогам круглого стола мы попросили региональное министерство ТЭК И
ЖКХ взять ситуацию в Касимове на особый контроль. Во-первых, нужно
сделать так, чтобы противостояние хозяйствующих субъектов не отразилось
на рядовых жителях, и они получали услуги ЖКХ в полном объеме.
Во-вторых, на наш взгляд, следует разработать «дорожную карту» по выводу
коммунальных предприятий города из финансового кризиса, – сообщил член
регионального штаба ОНФ в Рязанской области Александр Кривов.

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