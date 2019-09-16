Активисты ОНФ попросили власти разработать «дорожную карту» по выводу коммунальных предприятий Касимова из кризиса

Эксперты регионального штаба Общероссийского народного фронта обратились

в министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области с просьбой вмешаться в

ситуацию, связанную с долгами коммунальных предприятий города Касимова

перед ресурсоснабжающими организациями. Противостояние хозяйствующих

субъектов не должно помешать гражданам получать услуги ЖКХ в полном

объеме. Кроме того, следует разработать «дорожную карту» по выводу

коммунальных предприятий города из финансового кризиса, считают в ОНФ.

Два муниципальных коммунальных предприятия Касимова имеют долги за

потребленную электроэнергию перед Рязанской энергосбытовой компанией.

«Водоканал» должен энергетикам 16 млн рублей, а предприятие

«Касимовсервис», выполняющее функции единственного поставщика горячего

водоснабжения и тепловой энергии, – более 1 млн.

В конце августа энергетики ограничили подачу электричества для

«Касимовсервиса» — отключили головной офис и ряд производственных

мастерских. По словам касимовских коммунальщиков, это затрудняет

подготовку к предстоящему отопительному сезону.

Ситуацию в городе эксперты Народного фронта обсудили на круглом столе с

представителями областного министерства ТЭК и ЖКХ.

Участники встречи говорили о том, что, конечно, важно своевременно

рассчитываться за потребленную электроэнергию — ведь эти деньги идут на

развитие и поддержание в работоспособном состоянии электрических сетей.

Но касимовский водоканал, к примеру, уже несколько лет находится в

процедуре банкротства и, по словам конкурсного управляющего, в первую

очередь обязан гасить платежи по заработной плате и долги по налогам.

Что касается «Касимовсервиса», его задолженность предлагали

реструктуризировать до начала отопительного сезона и выровнять ситуацию

с началом отопительной кампании, когда на счета предприятия начнут

поступать платежи населения за отопление.

На круглом столе прозвучало предложение привлечь дополнительные

инвестиции в коммунальные предприятия Касимова и рефинансировать их

долги.

Представитель министерства ТЭК и ЖКХ Рязанской области удивился тому,

что на встречу не пришли руководители города, и пообещал, что в

ближайшие дни в министерстве пройдет отдельное совещание по подготовке

Касимова к отопительному сезону и поиску компромисса между коммунальными

предприятиями и ресурсоснабжающими организациями.