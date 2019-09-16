На трёх маршрутах в Рязани увеличили число автобусов

С понедельника, 16 сентября, в Рязани увеличилось число машин, обслуживающих автобусные маршруты №4, №16 и №20. Теперь их там работает 5, 4 и 12 соответственно. Об этом сообщили в администрации Рязани.



Ранее дополнительные автобусы начали работать на маршруте №17, теперь его обслуживают 15 единиц транспорта. А на маршрутах №13 и №24 работает 6 автобусов, перераспределённых с других маршрутов.



В 2019 году в Управление рязанского троллейбуса, которое теперь обслуживает муниципальные автобусные маршруты, поступило 40 автобусов марок МАЗ 206 и ПАЗ. Также в сообщении администрации Рязани отмечается, что число автобусов до конца года может быть увеличено в случае необходимости.

