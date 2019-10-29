БК «Рязань» одержал две победы в Курске

БК «Рязань» не испытал особых проблем в очередных матчах Первенства ЦФО. В Курске против «Русичей-2» «зубры» выигрывали уверенно и не ставя под сомнение свое преимущество – 125:66 и 96:67. Об этом сообщила пресс-служба клуба.



«РУСИЧИ-2» (Курск) – БК «РЯЗАНЬ» — 66:125 (12:33, 11:28, 21:28, 22:36), 67:96 (19:26, 11:19, 19:24, 18:27)



«Русичи-2»: Малышев (13+6), Голоцуков (6+0), Гребенников (10+7), Поляков (4+0), Анохин (9+4) – старт., Алексеев (5+23), Елагин (12+3), Звягинцев (3+0), Загрутдинов (0+-), Филиппов (0+-), Алтухов (4+-), Пахряев (-+11), Шибаев (-+13).



БК «Рязань»: Эксанов (17+10), Самойленко (17+5), Хамитов (7+16), Абраменков (25+24), Куликов (16+29) – старт., Косичкин (12+3), Дианов (7+0), Князев (20+9), Гущин (0+0), Агафонов (4+0).



Судьи: Козлитин, Белолапотков. 26 и 27 октября. Курск.



Алексей БЕЗНЕБЕЕВ, главный тренер БК «Рязань»:

— Первый матч начали хорошо. Когда в перерыву разница в счете достигла 40 очков, это позволило поэкспериментировать с составом, попробовать различные сочетания. Перед второй игрой главной проблемой был настрой – все же после победы в 60 очков не очень просто отнестись к сопернику серьезно. У нас не совсем это получилось. Отрывались на 15 очков, и «останавливались». Но работали тайм-ауты. Хорошо, что в итоге довели дело до уверенной победы.



У БК «Рязань» четыре победы в четырех матчах. На пару с БК «Брянск» «зубры» возглавляют турнирную таблицу. Очередные игры дома – 9 и 10 ноября к нам в гости приедет «МицуБаскет» из Липецка.

