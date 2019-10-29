В правительстве Рязанской области появится новый министр

В структуру правительства Рязанской области внесены изменения. В него войдёт министр цифрового развития, информационных технологий и связи

Рязанской области. Соответствующее постановление в понедельник, 28 октября, подписал губернатор Николай Любимов.



Ранее на сайте правительства региона сообщалось, что в целях оптимизации структуры центральных исполнительных органов власти будет образовано министерство цифрового развития, информационных технологий и связи. Новое ведомство будет сформировано путём реорганизации министерства промышленности и экономического развития Рязанской области с последующей передачей профильных полномочий. Они касаются, в частности, сферы информатизации, развития информационных систем и информационных технологий, в том числе цифровых.



Создаваемое министерство будет являться также уполномоченным органом власти в части координации мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий, созданию, развитию, модернизации, эксплуатации информационных систем и информационной инфраструктуры в деятельности ЦИОГВ Рязанской области и подведомственных им учреждений.



– Министерство создаётся в целях реализации национального проекта по цифровизации, – рассказал журналистам губернатор Рязанской области. – И вообще мы многое делаем в плане цифровой трансформации нашего региона, именно для того, чтобы мы стали более современными и экономически успешными. Мы уже чувствуем, что в рамках министерства промышленности и экономического развития области с этим не справляются, надо чтобы этому вопросу уделялось отдельное внимание.



По словам Николая Любимова, министерство цифрового развития будет формироваться из сотрудников регионального минпромэконома и ряда других. Губернатор подчеркнул, что дополнительных штатных единиц для комплектования ведомства выделяться не будет.

