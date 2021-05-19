Рязань переживает небывалое нашествие майских жуков – СМИ

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В Рязанской области отмечается небывалое нашествие майских жуков, сообщает ГТРК «Ока». Учёные, изучающие насекомых, говорят, что последний раз такое было в 2010 г.

Майские жуки – вредители, уничтожают урожай, объедают листья на деревьях. Особенно опасны личинки, проводящие в почве 4 года. Они съедают корни.

Бороться со взрослыми особями сложно, развитию личинок препятствует азот. Ольга Трушицына, старший научный сотрудник научной лаборатории эволюционной экологии РГУ им. С.А. Есенина, рекомендует сажать бобовые культуры, в которых есть бактерии, вырабатывающие азот.

Народные приметы говорят, что большое количество майских жуков предвещает жаркое лето.