Жительницу Рязанской области будут судить за убийство сожителя

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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы р. п. Ухолово, 1974 года рождения. Женщина обвиняется в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

По версии следствия, преступление было совершено 24 мая 2020 года в доме обвиняемой. Во время распития спиртного она поссорилась с сожителем, взяла кухонный нож и дважды ударила мужчину в грудь. От полученных ран потерпевший скончался на месте, после чего женщина вызвала полицию.

В настоящее время дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения, затем оно будет направлено в суд.