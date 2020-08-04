Житель Рязанской области отправится в колонию за попытку убить знакомого

Суд признал жителя Чучковского района виновным в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

В ходе следствия и суда было установлено, что преступление мужчина совершил вечером 2 ноября 2019 года в селе Назаровка Чучковского района. Двое мужчин выпивали, в какой-то момент гость заподозрил хозяина в краже денег. Произошла ссора в результате 70-летний обвиняемый нанёс 42-летнему потерпевшему несколько ударов колюще-режущим предметом. После этого гость ушёл, а раненый хозяин смог добраться до соседей и получить своевременную медицинскую помощь.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 6,5 годам колонии строго режима. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.