Житель Касимовского района осуждён за убийство знакомого

Суд признал 19-летнего жителя Касимовского района виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлёкшем смерть потерпевшего. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Преступление молодой человек совершил поздно вечером 3 августа 2019 года. Находясь в Елатомском доме культуры, он подошёл к своему нетрезвому знакомому и предложил выйти на улицу, чтобы поговорить по поводу грубого поведения в отношении его девушки.

На улице парень ударил знакомого рукой по голове, а когда тот согнулся, ещё раз ударил по голове но уже ногой. Потерпевший упал и ударился лицом о тротуарную плитку. От полученной травмы пострадавший умер на месте.

Реклама

25 июня Касимовский районный суд признал 19-летнего местного жителя виновным и приговорил его к 7 годам колонии строго режима. Осуждённый и его адвокат обжаловали приговор, но Рязанский областной суд оставил его без изменений.

Вступил ли приговор в законную силу, в сообщении прокуратуры не уточняется.