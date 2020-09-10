Житель Касимова угрожал зарезать жену

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» пресекли опасный семейный конфликт. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В полицию поступил звонок от 25-летней жительницы города Касимова, которая сообщила, что ее 27-летний муж ударил ее и угрожает зарезать кухонным ножом.

Полицейские немедленно прибыли на адрес, утихомирили нетрезвого буяна и изъяли у него нож.

По предварительной информации, супруги находились дома и мужчина употреблял спиртное. Женщина в это время занималась домашними делами и с супругом не общалась. В состоянии алкогольного опьянения мужчине показалось, что супруга ранее ему изменяла, и он высказал ей свои предположения по этому поводу. Женщина высмеяла подозрения мужчины и оборвала разговор. Безразличие супруги разозлило нетрезвого мужчину и он, чтобы добиться истины от суженной, ударил ее. Затем еще сильнее разозлившись, он схватил кухонный нож и пригрозил жене, что убьет ее, если она не покается. Потерпевшая, испугавшись за свою жизнь, позвонила в полицию. Участковые полицейские оперативно приехали на место и восстановили правопорядок.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до 2 лет, либо – лишение свободы на срок до 2 лет.

Женщина обратилась в медицинское учреждение для фиксации побоев. В дальнейшем, по результатам судебно–медицинской экспертизы по факту причинения телесных повреждений жене будет дана квалификация действий мужчины.