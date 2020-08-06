Житель Касимова угрожал убить бывшую жену

В межмуниципальный отдел МВД России «Касимовский» поступило сообщение о конфликте между бывшими супругами, который мог закончиться тяжелыми последствиями. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции и призвали к порядку нетрезвого 37-летнего жителя районного центра. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В ходе разбирательства обстоятельств инцидента полицейские выяснили, что мужчина и женщина с прошлого года находятся в разводе и проживают раздельно. Бывший муж квартировал у знакомых и длительное время употреблял спиртное. В очередной раз находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина решил отправиться к бывшей супруге, чтобы забрать якобы оставшееся принадлежащее ему имущество.

В доме злоумышленник потребовал у женщины свой паспорт, на что та пояснила, что никакого паспорта не видела. Убеждённый в том, что бывшая жена его обманывает и не хочет отдавать документ, он схватил ее за горло и стал душить, выкрикивая угрозы убийством. Когда напавший немного успокоился, женщина выбежала на улицу и позвонила в полицию.

Участковый уполномоченный полиции провел со злоумышленником профилактическую беседу.

Отделом дознания межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), санкции которой предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.