Зам рязанского губернатора заразился коронавирусом

Заместитель председателя правительства Рязанской области Роман Петряев заразился коронавирусом. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.
Сейчас Петряев лечится на дому, его состояние оценивается как удовлетворительное. Он на карантине.
С губернатором Николаем Любимовым его заместитель в последнее время общался во видеосвязи, работал на удалённом режиме.
Напомним также, что ранее стало известно о том, что COVID-19 заболел министр соцзащиты населения Рязанской области Валерий Емец.
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