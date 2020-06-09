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Зам рязанского губернатора заразился коронавирусом

7info
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Заместитель председателя правительства Рязанской области Роман Петряев заразился коронавирусом. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Сейчас Петряев лечится на дому, его состояние оценивается как удовлетворительное. Он на карантине. 

С губернатором Николаем Любимовым его заместитель в последнее время общался во видеосвязи, работал на удалённом режиме.

Напомним также, что ранее стало известно о том, что COVID-19 заболел министр соцзащиты населения Рязанской области Валерий Емец.

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