Выстрелы в центре Рязани безопасны

Два дня жители Советского района города Рязани жалуются на выстрелы, которые раздаются среди белого дня в самом центре города.

Корреспондент РИА “7 новостей” выяснил, что выстрелы действительно происходят, но они безопасны. В центре города на стадионе “Спартак” идёт подготовка к празднованию дня ВДВ, который состоится 2 августа.

В программе показательные выступления десантников, в том числе с применением огнестрельного оружия. Но патроны, используемые при стрельбе, холостые и никакой опасности для окружающих и зрителей не представляют.

Напомним также, что в связи с пандемией коронавиуса отменён целый ряда мерориятий, а празднование дня ВДВ, несмотря на не только 925-летие Рязани, но и 90-летие РГВВДКУ им. Маргелова, пройдёт со строгим соблюдением санитарных мер по специальным приглашениям.

—СКОРЕЕ ВСЕГО, ЭТО БУДУТ ВОЕННЫЕ И ИХ СЕМЬИ, — УТОЧНИЛА ЕВГЕНИЯ ВЛАСОВА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ГОРАДМИНИСТРАЦИИ.