Выросло число жертв коронавируса в Рязанской области

В Рязанской области умер ещё один человек, у которого был диагностирован коронавирус. Об этом в четверг, 3 сентября, сообщается на сайте coronavirus-monitor.ru

Всего с начала пандемии в Рязани и области умерли уже 45 человек с COVID-19.

Отметим, что официально причиной смерти указывают коронавирус не всегда. В некоторых случаях, считается, что человек умер от хронических заболеваний, обострившихся на фоне коронавирусной инфекции.

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Число выздоровевших и выписанных из больниц рязанцев за сутки увеличилось на 16 и суммарно на сегодня равняется 6 тыс 312 человек.