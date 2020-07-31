Водитель без прав устроил ДТП с двумя погибшими

В результате ДТП в Александро-Невском районе погибли два человека, четверо пострадали. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

По данным Госавтоинспекции, авария случилась в четверг, 30 июля, в 21.35 на 144-м километре автодороги «Рязань – Ряжск – Александро — Невский – Данков — Ефремов» в Александро-Невском районе. 42-летний местный житель, ехавший за рулём автомобиля ВАЗ-21060, столкнулся с «Ладой Ларгус» под управлением 37-летнего жителя Рязани. После этого «Лагрус» оказался в кювете.

В результате ДТП оба водителя скончались на месте. Травмы получили трое пассажиров «Лады» в возрасте 33, 32 и 26 лет, а также 32-летний пассажир второго автомобиля. Всем им потребовалась помощь медиков.

Позднее выяснилось, что на момент ДТП водитель автомобиля ВАЗ-21060 не имел права управления.

По факту аварии проводится проверка.