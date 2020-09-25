В тяжёлом состоянии остаются 14 рязанцев с коронавирусом

На 16.30 пятницы, 25 сентября, в больницах Рязани находятся 193 пациента с COVID-19, в том числе 1 ребёнок. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.

По информации регионального министерства здравоохранения, состояние 37 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 142 пациентов – средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находятся 14 человек, из них 7 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

У остальных зараженных коронавирусом болезнь протекает в легкой форме. Они находятся на карантине и проходят лечение на дому под постоянным наблюдением врачей.