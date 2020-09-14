В Спасском районе произошло ДТП с пострадавшими

В результате ДТП в Спасском районе пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

По данным Госавтоинспекции, авария случилась в субботу, 12 сентября, в 20.40 в селе Ижевское. 44-летний житель Московской области, ехавший за рулём автомобиля «Мерседес Бенц», не пропустил двигавшийся по главной дороге автомобиль ВАЗ-2107 под управлением 40-летнего местного жителя.

В результате ДТП получили травмы водитель «семёрки» и его 27-летняя пассажирка. Обоих пострадавших госпитализировали.

По факту аварии проводится проверка.