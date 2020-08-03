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Новости РязаниПроисшествия

В Спасском районе молодой парень погиб при падении на него бункера с зерном

7info

В воскресенье, 2 августа, в ООО «Разбердеевское» Спасского района погиб рабочий. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».

На 20-летнего парня обрушился бункер зерносушильного комплекса ЗАВ-30 с 40 тоннами зерна. Погибший – житель посёлка Павловка. Его труп смогли достать только после того, как бункер демонтировали. 

По словам генерального директора предприятия Алексея Белова, зерносушильный комплекс ввели в строй два года назад. По какой причине деформировалась одна из его опор, выяснит следствие. Белов не исключил, что при проектировании конструкции могли быть допущены просчёты.

Старший следователь СУ СК РФ по Рязанской области Ирина Корнеева сообщила, что сейчас по факту ЧП проводится проверка. по её итогам будет принято процессуальное решение. 

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