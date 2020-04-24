В Рязанскую области приехали более 38,5 тысяч человек

В Рязанской области продолжают учитывать людей, приезжающих из других регионов страны. Делается это по поручению губернатора Николая Любимова для борьбы с распространением коронавируса.
По состоянию на пятницу, 24 апреля, в муниципальные образования региона прибыли 38 тысяч 628 человек. Это цифры без Рязани, где учёт ведётся отдельно.
Сейчас на самоизоляции или в обсервациях находятся 1646 приезжих. 1030 человек уже прошли наблюдение, они здоровы.
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