В Рязанскую область приехали более 37 тысяч «туристов»

В муниципальные образования Рязанской области из других регионов России и из-за рубежа приехали 37 тысяч 185 человек. Такие данные, без учёта Рязани, сообщила оперативная группа регионального правительства.
Приезжающих учитывают по поручению губернатора Николая Любимова для снижения риска распространения коронавируса.
Сейчас в населённых пунктах Рязанской области на контроле находятся 1192 человека. Все они либо на самоизоляци, либо в обсервациях. 847 человек наблюдение уже завершили, они здоровы.
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