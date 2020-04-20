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В Рязанскую область приехали более 37 тысяч «туристов»

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В муниципальные образования Рязанской области из других регионов России и из-за рубежа приехали 37 тысяч 185 человек. Такие данные, без учёта Рязани, сообщила оперативная группа регионального правительства.

Приезжающих учитывают по поручению губернатора Николая Любимова для снижения риска распространения коронавируса.

Сейчас в населённых пунктах Рязанской области на контроле находятся 1192 человека. Все они либо на самоизоляци, либо в обсервациях. 847 человек наблюдение уже завершили, они здоровы.

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