В рязанском Минобре дали комментарий по поводу «дистанционки» с 1 сентября

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Министерство образования Рязанской области прокомментировало слухи о дистанционном обучении с 1 сентября. Вопрос об этом на странице губернатора Николая Любимова задала пользовательница соцсети ВКонтакте.

В Минобре сообщили, что «никакой «дистанционки» с сентября не планируется». При стабилизации обстановки с коронавирусом дети с 1 сентября пойдут в школы и сядут за парты.

– Никаких разговоров о введении с сентября дистанционного обучения нет, – отметили в министерстве.

Также представитель министерства поинтересовались, откуда вообще появилась информация о «дистанционке».