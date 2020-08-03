В Рязанской области выявлены новые случаи коронавируса

В понедельник, 3 августа, в Рязанской области выявлено 30 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб.

В целом по России зарегистрировано 5 тыс 394 новых случая COVID-19 в 83 регионах. 26,2% вновь заражённых переносят коронавирус без клинических симптомов болезни.

Лидером по числу новых случаев стала Москва – 693 заражённых. В тройке лидеров также Свердловская область (196 новых случаев) и Ханты-Мансийский автономный округ (172 новых случая).

Вылечились от коронавируса в России за сутки 3 тыс 420 человек. Умерли 79 пациентов с COVID-19.