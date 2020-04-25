В Рязанской области выявлено ещё 64 случая заражения коронавирусом

В субботу, 25 апреля, в Рязанской области выявлено 64 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.
На данный момент диагноз COVID-19 подтвердился у 539 человек. Анализы ещё 63 ждут подтверждения в Роспотребнадзоре. Таким образом, общее число заражённых и условно заражённых в Рязани и области составляет 602 человека.
Выздоровели от коронавируса 38 человек.
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