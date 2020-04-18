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В Рязанской области выявлен ещё 41 случай заражения коронавирусом. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщила оперативная группа регионального правительства.

На данный момент коронавирус выявлен у 225 жителей Рязани и области. Ещё 42 теста на COVID-19 находятся на подтверждении в Роспотребнадзоре. Вместе с условно заражёнными сейчас под наблюдение врачей, таким образом, находятся 267 человек.

Из позитивного – девять ранее заболевших уже выздоровели. Этих людей выписали из больницы имени Семашко в Рязани.